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دوري الخليج العربي

العين الإماراتي يكشف موقف أحمد برمان من الإصابة

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اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية خلال أسبوع
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف طبيب نادي العين الإماراتي جوريكا راكيتش عن موقف لاعب وسط الفريق أحمد برمان، الذي يُعاني من الإصابة خلال الفترة الحالية.

وقال طبيب نادي العين أن لاعب الوسط الدولي تعرض لإصابة خفيفة في أوتار الركبة وغادر على إثرها إلى مدينة بلجراد الصربية للعلاج.

وأكدت التقارير الطبية أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية خلال أسبوع.

وتطرق الجهاز الطبي بالفريق الإماراتي للحديث عن وضع الثنائي سالم عبدالله ومحمد خلفان وقال أن كلاهما تعرضا إلى إصابتين خفيفتين في كاحل القدم ويخضعان حالياً للتأهيل قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

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يُذكر أن نادي العين يستعد لخوض مباراة قوية غداً الجمعة أمام نادي الظفرة في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي.

 

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