مسؤول عيناوي : ساعات تفصل الإعلان عن الأجنبي الرابع وكودجا الأقرب

العين الإماراتي أعلن منذ قليل تعاقده رسميًا مع اللاعب الجزائري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب الجزائري عبدالرحمن مزيان لاعب نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

حماد قال عبر الحساب الرسمي لنادي العين أن الجزائري مزيان من اللاعبين المهمين الذين يمتلكون إمكانيات فنية عالية، وقادر على تقديم الإضافة المطلوبة مع زملائه بالفريق والمساهمة في تحقيق أهداف النادي المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية.

العين الإماراتي أعلن منذ قليل تعاقده رسميًا مع اللاعب الجزائري حتى عام 2023 بعد نهاية عقده مع ناديه اتحاد العاصمة.

تنطلق خلال أيام كأس الأمم الأفريقية بمصر 🇪🇬

دائمًا ما كانت هذه البطولة منجم لكل الأندية التي تبحث عن النجوم ✨



هذه البطولة يغيب عنها بعض الأسماء الهامة، إليكم أبرزها 👇 pic.twitter.com/eteIxOAxzc — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

كما أكد حماد في الوقت نفسه أن كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع ستكتمل خلال الساعات القادمة.

العين الإماراتي يتعاقد رسميًا مع الجزائري عبدالرحمن مزيان

العديد من التقارير أشارت إلى أن المهاجم التوجولي لابا كودجا مهاجم نادي نهضة بركان المغربي سيكون الأجنبي الرابع في صفوف الفريق العيناوي.

ويتواجد لابا كودجا حاليًا في الإمارات من أجل التفاوض مع إدارة العين، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.