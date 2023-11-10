"العودة لنقطة الصفر" .. الوحدة يفاجئ بيتسو موسيماني بإقالته

عشر مباريات كانت كافية لكتابة نهاية تجربة سريعة في الإمارات..

أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الجمعة، إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من منصبه، بعد أربعة أشهر تقريبًا من التعاقد معه.

بيان الوحدة أوضح أنه تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، مع تعيين الهولندي أرنو بويتنويج؛ المدير الفني لفريق الرديف، بدلًا منه.

النادي الإماراتي كان قد تعاقد مع بيتسو في يوليو الماضي، بعد نهاية مسيرته مع الأهلي السعودي، لكن سارت الأمور على عكس ما تشتهييه الأنفس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عشر مباريات قادها الجنوب إفريقي، خسر منها الوحدة أربع وفاز في ستة لقاءات، وودع كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي بالهزيمة أمام الجزيرة 2-1 في ربع النهائي.

لكن يبدو أن الكثير من الجماهير كان لها رأيًا آخر، إذ أن التعليقات أسفل إعلان الإقالة جاء من ضمنها: "الإدارة الحالية بنفس عقلية الإدارة السابقة أعانكم الله يا جمهور الوحدة .. للأسف رجعنا إلى الصفر من جديد"، "ويستمر مسلسل الإقالات"، "والله حرام المدب ماله أي ذنب".

يذكر أن تجربة الوحدة هي التجربة الآسيوية الثانية للمدرب الإفريقي، بعدما قاد الأهلي السعودي الموسم الماضي لتحقيق لقب دوري يلو للدرجة الأولى والصعود من جديد لدوري روشن السعودي، بينما رحل لرفض الإدارة تفعيل بند التجديد له حال الصعود لدوري المحترفين من جديد، وفضلت التعاقد مع الألماني ماتياس يايسله.