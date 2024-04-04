العودة لحلم الصيف الماضي .. برشلونة يحسم مصير نجم مانشستر سيتي

البارسا مطالب بدعم صفوفه الموسم القادم وعليه الاستقرار على قائمة أهدافه

رغم عدم وضوح الرؤية بعد بشأن المدير الفني للموسم القادم، إلا أن برشلونة مطالب بوضع خطط واضحة لدعم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل وتحديد قائمة أهدافه.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أشارت إلى أن أحد القرارات المطالبة إدارة البارسا باتخاذها يخص برناندو سيلفا نجم مانشستر سيتي الذي كان التعاقد معه الصيف الماضي بمثابة الحلم الكبير للنادي وخاصة مدربه تشافي.

محاولات النادي الكتالوني لم تنجح في النهاية بسبب قوانين اللعب المالي النظيف والمشاكل الاقتصادية، وقد انتهى المطاف بالنجم البرتغالي مجددًا عقده مع السيتي حتى صيف 2025 لكن بوضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل مقابل 58 مليون يورو وهو السعر الذي يبدو مناسبًا تمامًا لقيمته الفنية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البارسا، وحسب الصحيفة، سيكون مطالبًا خلال الأسابيع القليلة القادمة بحسم هذا الملف، وإن كان سيُحيي حلم ضم سيلفا من جديد أو يُغلق تلك الصفحة تمامًا ويتجه للاعب آخر لرفع جودة الوسط.

استمرار تشافي من عدمه في منصبه سيلعب دورًا بارزًا في ذلك، حيث يُعد من أكبر المتحمسين لجلب سيلفا، خاصة أنه يراه أفضل من سيُعيد للوسط اتزانه عقب رحيل سيرجيو بوسكيتش.