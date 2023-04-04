العودة لبرشلونة باتت منطقية.. باريس سان جيرمان هو من فرط في ليونيل ميسي!

الأرجنتيني في وضعية متوترة بالوقت الراهن

لا تمر العلاقة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه الحالي باريس سان جيرمان بأفضل فتراتها خصوصا في ظل التوترات الحاصلة في ملعب حديقه الأمراء من قبل جماهير النادي الباريسي.

وتعرض الأرجنتيني لصافرات الاستهجان في أكثر من مباراة بسبب أدائه الضعيف قياسًا إلى ما قدمه في كأس العالم.

وفقًا لصحيفة ليكيب فإن هناك تسريبات تشير إلى تعثر عملية مفاوضات تجديد عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان والذي كان مقررا عقب انتهاء كأس العالم مباشرة.

وأفادت الصحيفه بأن إدارة باريس سان جيرمان والأرجنتيني كانا قد توصلا بالفعل إلى اتفاق لتجديد تعاقده ولكن الإدارة الباريسية فضلت أن يتم ذلك عقب مواجهة بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وكان ذلك بهدف الوصول إلى شهر أبريل وتقييم الموقف بشكل كامل ما إذا كان النادي الباريسي وميسي يريدان التجديد أم لا.

في الوقت الراهن هناك عرض على الطاولة من أجل تجديد الأرجنتيني ولكنه لا يلاقي طموحات بطل العالم 2022 ولذلك فقد تجمدت عملية المفاوضات وسط توتر كبير في الأجواء بين الأرجنتيني وإدارة الفريق الباريسي.

هذه التوترات تثير حماس برشلونه الذي يرغب في إعادة ليونيل ميسي، وقد صرح بذلك علنًا عبر مسؤوليه ورئيسه جوان لابورتا.

برشلونه يحاول إيجاد صيغة اقتصادية لإعادة ليونيل ميسي إلى حيث نشأ، وقضاء أيامه الأخيرة في صفوف النادي الكتالوني.