العودة في قراره أو دفع 4.5 ملايين يورو.. "نايكي" تصعّد الصراع مع فينيسيوس

البرازيلي أمام أزمة جديدة

قررت شركة "نايكي" الأمريكية الشهيرة نقل صراعها مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى القضاء الإسباني، من أجل فرض نوع من الإلزامية التطبيقية على اللاعب في الأحكام التي صدرت بشأنه في نزاعهما القضائي.

ففي أبريل الماضي، صدر حكم على لاعب ريال مدريد بالامتثال لعقد الرعاية الذي كسره مبكرًا ومن طرف واحد وتعويض العلامة التجارية بما يصل إلى 4.5 ملايين يورو إذا لم يفعل ذلك.

شرعت العلامة الشهيرة في إجراءات التقاضي بإسبانيا عبر المحكمة العليا في مدريد، لتلزم فينيسيوس بقرار المحكمة بهولندا الذي حكم عليه بالوفاء بعقد الرعاية الذي كان قد وقع عليه حتى عام 2028 وذلك وفقًا لصحيفة "إكسبانسيون".

قرر فينيسيوس في ذلك الوقت عدم الاستمرار في العقد المذكور مع الأخذ في الاعتبار أن الشروط المتفق عليها لم يتم الوفاء بها نظرًا لوجود تأخيرات في أحد أوقات المدفوعات، وكذلك بسبب امتعاضه من عدم تسيير الحملات الإعلانية وفقًا لما كان مخططًا له، ومع ذلك فإن الحكم الذي صدر في 14 أبريل انحاز إلى العلامة التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أن فسخ العقد لم يكن مبررًا على النحو الواجب.

هذا يلزم فينيسيوس بارتداء منتجات "نايكي" حصريًا أثناء ممارسة أنشطته الرياضية باستثناء الزي الرسمي للنادي الذي يلعب فيه (ريال مدريد)، وعدم السعي للحصول على عروض مع أطراف أخرى.