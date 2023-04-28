العودة تقترب .. برشلونة لن يستسلم أبدًا، وميسي لا يريد الأموال!

ليونيل ميسي ينتظر عرض برشلونة

لا ينوي برشلونة التراجع في محاولته للتعاقد مع ليونيل ميسي هذا الصيف، وينتهي عقد الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2023، والكتالونيين على استعداد لإعادته إلى كامب نو من جديد.

ميسي أيضًا مستعد للعودة إلى برشلونة بعد أن أشارت تقارير إلى أن علاقته مع جوان لابورتا رئيس النادي قد تحسنت بشكل ملحوظ بعد أن اعتذر الأخير عن كيفية التعامل مع رحيله.

وقدم برشلونة بالفعل خطة جدولة مالية إلى الدوري الإسباني فيما يتعلق بانتقال ميسي، وتم استبعاد عدد قليل من نقاط من قبل رابطة الليجا، لكن النادي الكتالوني يظل واثقًا من إكمال التوقيع قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وفقًا للصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو فإن برشلونة مستعد لمواصلة إرسال المقترحات المنقحة إلى رابطة الدوري الإسباني حتى يحصلوا على موافقتهم الرسمية، وبمجرد حدوث ذلك، سيقدمون لميسي عرضهم الرسمي.

وأشار الصحفي الأرجنتني إلى أن ميسي هادئ بشأن مستقبله وينتظر برشلونة ولا يفكر في المال وسيقبل بالتأكيد أي اقتراح يأتي به ناديه السابق للعودة حتى لو بأجر ضئيل.