العودة إلى ريال مدريد؟ زيدان يدرس 4 خيارات بعد ضياع حلم فرنسا

النادي الإسباني يأتي على رأس الخيارات المتاحة

بعد قيام ديدييه ديشان بتمديد عقده مع منتخب فرنسا، قرر زين الدين زيدان دراسة الخطوة المقبلة له في عالم التدريب.

زيدان رحل عن ريال مدريد في 27 مايو 2021 وقضى بعدها فترة راحة طويلة مع عائلته، وكان يطمح في تدريب فرنسا لكن بقاء ديشان تسبب في تأجيل هذه الفكرة لما بعد 2026.

شبكة "RMC" الفرنسية كشفت عن وجود 4 خيارات متاحة أمام زيدان في الوقت الحالي، وهي العودة إلى ريال مدريد أو خوض تجربة جديدة في يوفنتوس أو بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يحمل مكانة خاصة في حياة زيدان بسبب تجربته مع السيدة العجوز في الدوري الإيطالي، لكن الأزمة الخطيرة التي يمر بها النادي واستقالة مجلس إدارته مع خصم 15 نقطة من الفريق تجعل عودته صعبة في الوقت الحالي.

وهو ما يعني أن احتمالية عودته إلى ريال مدريد تبدو أقوى بسبب العلاقة المميزة التي تجمعه بجماهير النادي، ورغم توتر علاقته بالرئيس فلورنتينو بيريز إلا أنه لا يمكن استبعاد حدوث أي شيء.

وأما بايرن ميونخ فيبدو من الاحتمالات القوية أيضًا، بسبب امتلاك النادي البافاري كل الوسائل المتاحة لإغراء زيدان في حالة التخلي عن المدرب يوليان ناجلسمان، والعقبة الوحيدة أمامه تتمثل في عدم إجادته للغة الألمانية.

وأخيرًا يأتي باريس سان جيرمان كأحد المرشحين الكبار للظفر بخدمات زيدان في حالة فشل المدرب الحالي كريستوف جالتييه، ووفقًا لما أكدته "RMC" فإن إدارة النادي الفرنسي تحدثت مع زيدان في أكثر من مناسبة سابقة.

يذكر أن المدرب البالغ من العمر 50 سنة، خاض تجربة مميزة مع ريال مدريد حصل خلالها على العديد من البطولات، كان أهمها دوري أبطال أوروبا 3 مرات ومرتين دوري إسباني ولقبين لكأس العالم للأندية ومثلهما للسوبر الأوروبي.