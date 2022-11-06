العودة إلى الصدارة .. آرسنال يحسم ديربي لندن أمام تشيلسي

كتيبة ميكيل أرتيتا تواصل سحق مُنافسيها في الدوري الإنجليزي.

انتصر نادي آرسنال على مضيفه تشيلسي في ديربي لندن بالجولة ال15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج.

الجانرز ظهر متفوقًا على البلوز في أغلب أوقات المباراة، على الرغم من نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، والذي أهدرت فيه كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا العديد من الفرص.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 من ركلة ركنية مرت من جميع اللاعبين ليجدها المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليايش ممهدة أمامه ليكملها في الشباك.

وشارك المحترف المصري محمد النني في الدقيقة 87 بديلًا لمارتين أوديجارد.

وبهذه النتيجة استعاد الجانرز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة متفوقًا على مانشستر سيتي الوصيف برصيد 32 نقطة، بينما تشيلسي يتواجد في المركز السابع برصيد 21 نقطة.