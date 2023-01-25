العودة المنتظرة؟ لقاء مرتقب بين راموس ومدرب إسبانيا الجديد

لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا الجديد، يمنح راموس بارقة أمل من أجل العودة إلى "لا روخا".

قرر لويس دي لا فوينتي المدير الفني الجديد لمنتخب إسبانيا أن يعقد اجتماعًا مع سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وقائد "لا روخا" السابق.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن دي لا فوينتي سيجتمع مع مجموعة من قادة منتخب إسبانيا، حيث سيعقد أيضًا اجتماعات مع جوردي ألبا، وكوكي، وألفارو موراتا.

الصحيفة أشارت إلى أن ذلك الاجتماع لا يعني بالضرورة أن راموس سيعود من جديد إلى منتخب إسبانيا تحت قيادة دي لا فوينتي.

ويرغب دي لا فوينتي في الحديث مع راموس، للحصول على رأيه في المنتخب مؤخرًا، ومعرفة حالته البدنية والفنية بشكل مباشر، خاصة وأنه أكثر لاعب مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا برصيد 180 مباراة دولية.

وتم تهميش راموس بصورة واضحة خلال ولاية لويس إنريكي الثانية في قيادة منتخب إسبانيا، حيث غاب قائد ريال مدريد السابق عن بطولة كأس العالم 2022، وتعود آخر مباراة دولية له إلى مارس 2021.

وتترقب الجماهير الإسبانية القائمة الأولى التي سيعلنها دي لا فوينتي، والتي ستشارك في مباراتي ألمانيا واسكتلندا في شهر مارس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة "يورو 2024".