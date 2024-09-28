للحد من العنصرية في ديربي مدريد .. رابطة الدوري الإسباني تلجأ إلى "الاعتقالات"

رابطة الدوري الإسباني تتحرك للحد من حملة العنصرية في دربي مدريد

اتخذت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، تحركًا سريعًا تجاه حملة العنصرية المتوقعة في مباراة ديربي مدريد بين أتلتيكو وضيفه الريال.

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ويستضيف أتلتيكو نظيره ريال مدريد مساء غدٍ الأحد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني، باللقاء الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن الساعات الماضية شهدت حملة من جانب فئة من جماهير أتلتيكو مدريد بمهاجمة فينيسيوس في مباراة الغد، للتأثير على مستواه، باستخدام أقنعة "كمامات"، للتخفي من الكاميرات حتى لا يتم التعرف عليهم ومن ثم يفلتوا من العقوبة.

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وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري الإسباني ستطالب الاعتقال الفوري على المحرضين بحملة الكراهية التي قد تشهدها مباراة ديربي مدريد.

ونشرت الرابطة بيانًا تحذر فيه من تلك الأفعال، حيث جاء فيه: "لن تتسامح الرابطة مع هذا النوع من السلوك تحت أي ظرف من الظروف، ويجب ألا نضر بصورة الرياضة وبلدنا، لأن هذا يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة ورفاهية المشجعين".