"معًا ضد العنصرية" .. دعم خاص لفينيسيوس ممن "رفض تحية العلم الأمريكي" احتجاجًا على الاضطهاد

سافر من أمريكا إلى إسبانيا لزيارة نجم ريال مدريد، لدعمه بعد الهجوم العنصري المتكرر ضده..

حظى البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد الإسباني، بدعم خاص بعد الهجوم العنصري الذي يتعرض له مؤخرًا بقوة في الدوري الإسباني.

البرازيلي يتعرض لتلك الحملات العنصرية من منافسي الملكي، في مختلف المناسبات، إذ يصفه الجمهور بـ"القرد"، ما دفعه لبدء حملات مناهضة العنصرية في ملاعب كرة القدم.

وعلى إثر هذه الأحداث، حرص كولين كايبرنيك؛ نجم الكرة الأمريكية الأسبق، على زيارته في منزله في مدريد، لدعمه، خاصةً وأنه تعرض لما يتعرض له البرازيلي من قبل، وهو ما دفعه لبدء نشاطه في مجال حقوق الإنسان.

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كايبرنيك ذاع صيته كذلك بسبب لقطته الشهيرة في عام 2016، حيث جثا على ركبته أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي، احتجاجًا على العنصرية والاضطاد في بلاده.

وعقب زيارته لنجم ريال مدريد في منزله، كتب الأخير عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اليوم كان مميزًا جدًا بالنسبة لي، إن الاستماع والتعرف على قصة الرجل الذي ناضل كثيرًا ضد العنصرية أمر لا يُنسى بالنسبة لي".

وأضاف: "شكرًا جزيلًا لك كولين، قصتك ملهمة حقًا، وأوصي الجميع بمشاهدة فيلمك الوثائقي على نتفلكس، سيكون لمحادثتي معك تأثيرًا كبيرًا على حياتي في المستقبل، لجعل هذا العالم أفضل وأكثر عدلًا".