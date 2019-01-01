العنصرية تطارد سترلينج من جديد بمواجهة إنجلترا وكوسوفو

الشرطة الإنجليزية تكفلت بالقبض على المشجع المسيء لنجم مانشستر سيتي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تعرض الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج، لواقعة عنصرية جديدة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد كوسوفو بتصفيات يورو 2020.

إنجلترا نجحت مساء الثلاثاء، في التغلب على كوسوفو 5/3 على ملعب ويمبلي، بتسجيل سترلينج الهدف الأول للأسود الثلاثة.

الاتحاد الإنجليزي كشف في بيان رسمي اليوم، عن تعرض سترلينج للعنصرية، من أحد مشجعي كوسوفو الحاضرين للمباراة.

وقال الاتحاد في بيانه:"نؤكد قيام أحد المشجعين من مدرج الفريق الزائر بتوجيه هتافات عنصرية ضد رحيم سترلينج".

وأضاف:"المشجع تم طرده من المدرجات وتسليمه للشرطة بسبب الإساءات التي وجهها ضد اللاعب".

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وشدد في نهاية البيان على عدم وجود أي درجة من التسامح مع كل واقعة مشابهة، تحض على الكراهية ضد الآخرين.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها نجم مانشستر سيتي للعنصرية، حيث سبق وأن عانى منها الموسم الماضي.

يذكر أن الكرة الإنجليزية شهدت العديد من الأحداث المشابهة هذا الموسم، كان أبرزها ضد تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، وثنائي مانشستر يونايتد بول بوجبا وماركوس راشفورد.