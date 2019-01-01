العنبري: مباراة الإمارات ستكون صعبة وسنلعب من أجل الفوز

الشارقة بطل الدوري يستعد لمواجهة الإمارات الذي يصارع من أجل البقاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد عبد العزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة، والمتوج بلقب دوري الخليج العربي، أن مباراة فريقه أمام الإمارات، ستكون صعبة للعديد من الأسباب.

ويستعد الشارقة بطل الدوري، لمواجهة الإمارات مساء غد السبت في الجولة الأخيرة لدور الخليج العربي الإماراتي.

وقال العنبري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " مباراة صعبة أمامنا خصوصا أنها تأتي بعد فرحة كبيرة أثرت على استعداداتنا، نعلم صعوبة المباراة خصوصا وأن المنافس يصارع للبقاء".

وتابع قائلاً: " رغبة استمرار النتائج الإيجابية موجودة وواثق في اللاعبين وإمكانية خروجهم بانتصار من المباراة وإكمال المستوى المتميز".

وواصل: " واجهنا صعوبة في إخراج اللاعبين من أجواء الفرح والزج بهم في أجواء المباراة وهذا طبيعي، ولكن خبرة اللاعبين ستساعدنا في التركيز خلال المباراة المقبلة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "اللاعبين على إحساس بالمسؤولية وسعيد لذلك، متفائل بالمجموعة دائما وسنلعب من أجل الفوز للمحافظة على المنافسة في أسفل الدوري".

الجدير بالذكر ان الإمارات يحتل المركز الثاني عشر من جدول الدوري برصيد 18، وبفارق الأهداف عن المركز الثالث عشر الذي سيهبط صاحبه إلى الدرجة الأولى.