العمل في السعودية سيد الموقف! .. كارلو أنشيلوتي يكشف حقيقة عروض دوري روشن

زهيرة عادل
Carlo Ancelotti Real Madrid 2023-24Getty
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المدير الفني لريال مدريد موجود في الرياض حاليًا لخوض السوبر الإسباني، فماذا عن المفاوضات السعودية؟

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بينما حضر كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لريال مدريد، لقاعة المؤتمرات للحديث عن كأس السوبر الإسباني، لم يجد مفرًا من أسئلة الصحفيين عن العروض السعودية، خاصةً وأن البطولة مقامة في العاصمة "الرياض".

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المرينجي يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الأربعاء، في نصف النهائي، على أن يواجه الفائز منهما المنتصر من مواجهة برشلونة وأوساسونا التي تقام بعد غدٍ الخميس.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، رد أنشيلوتي على التقارير التي ربطته بدوري روشن قائلًا بحسب ما نقلت صحيفة "الميدان الرياضي": "ليس لدي أي عروض نهائيًا من أندية السعودية، وأي حديث عن ارتباطي بأي نادي في الوقت الحالي غير صحيح".

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المدرب الإيطالي مرتبط بعقد مع النادي الإسباني يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026، إذ قام بتجديده مؤخرًا، رافضًا عرض تدريب المنتخب البرازيلي، وهو ما يؤكد أنه حتى وإن حاولت أندية روشن معه، فالمهمة شبه مستحيلة حاليًا.

يشار إلى أن أنشيلوتي ارتبط بالعمل في السعودية منذ عام 2017، إذ زعمت وقتها التقارير أن هناك محاولات إقناعه بقيادة الأخضر في كأس العالم روسيا 2018، لكن في الأخير تم التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد.

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