"العمل في السعودية وحقيقة الغيرة من ميتروفيتش" .. بافيتمبي جوميس يفاجئ الهلال

جوميس كتب التاريخ مع نادي الهلال قبل الرحيل..

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أعرب النجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، عن سعادته الكبيرة بـ"تألق" المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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جوميس مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الفترة من أغسطس 2018 إلى يناير 2022؛ حيث يُعتبر "الهداف التاريخي" لأجانب الزعيم.

ونفى النجم الفرنسي في تصريحات مع برنامج "إنسايد سبورتس"، شعوره بـ"الغيرة" من ميتروفيتش، الذي من الممكن أن يتجاوز أرقامه قريبًا؛ قائلًا: "الهلال مستمر وجميع اللاعبين سيرحلون.. الأرقام خُلِقت لكي تحطم".

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وأضاف جوميس: "هناك نجوم كبار في الهلال (قبلي)، وهناك لاعبون كبار سيأتون (بعدي)؛ لذلك.. تألق أليكساندر ميتروفيتش دليل على أن الزعيم الهلالي بخير دائمًا".

وعن البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال.. شدد بافيتمبي جوميس، على أنه رجل ذكي للغاية، بهتم بأدق التفاصيل، ودائمًا ما يؤكد على أن الفريق البطل؛ هو صاحب أقوى دفاع، وليس من يسجل أهدافًا أكثر فقط.

وفجّر جوميس مفاجأة؛ بإعلانه رفض عدد من العروض العربية، حبًا في نادي الهلال، كاشفًا عن أنه يفكر جديًا في اعتزال كرة القدم، ودخول عالم إدارة الأعمال.

وفي نهاية حديثه.. تمنى نجم الهلال الأسبق، أن يعمل في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة، بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

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