العمر 37 والأداء ابن 20 .. ماذا قدم مودريتش في الفوز التاريخي على البرازيل؟!

لوكا مودريتش قدم مباراة طيبة ضد البرازيل، فكيف كانت أرقامه؟!

حقق المنتخب الكرواتي فوزًا تاريخيًا على نظيره البرازيلي أطاح بالأخير خارج كأس العالم وأخذ لوكا مودريتش ورفاقه نحو نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

الفوز جاء بركلات الترجيح لكن ذلك لا يعني أن لوكا مودريتش لم يلعب الدور الأكبر في تأهل منتخب بلاده رغم تألق زملائه في الفريق.

فيما يلي سنستعرض أرقام مودريتش في المباراة التاريخية للفريق الكرواتي:

مودريتش خاض المباراة بأكملها من أول دقيقة وحتى نهاية الأشواط الإضافية، ومرر الكرة 116 مرة في ذلك الوقت.

دقة تمريرات نجم ريال مدريد وصلت إلى 90.5% من إجمالي تمريراته، وانخفضت إلى 81.8 في منتصف ملعب البرازيل.

قدم مودريتش ثماني تمريرات طويلة و108 تمريرة قصيرة والتحم في ثنائيات أرضية بشكل ناجح تسع مرات، بينما كان له التحام هوائي واحد ناجح.

هجوميًا لم يسدد على المرمى فتسديدات كرواتيا لم تكن كثيرة، لكنه كان له تمريرة بفرصة كبيرة لم يتم استغلالها بشكل جيد.

ودفاعيًا كان هائلًا وقدم دورًا أكبر من المطلوب منه بثلاث محاولات لافتكاك الكرة، ونجح مرة في قطعها من نجوم البرازيل وورطهم خمس مرات في أخطاء وعطل اللعب ثلاث مرات بأخطاء من جانبه.