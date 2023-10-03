"العمر مجرد رقم" .. كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة جديدة مع النصر

كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة جديدة مع النصر

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"العمر مجرد رقم".. هذا ما أثبته الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023، ولكنه انفجر مع الفريق الأول لكرة القدم، مع بداية الموسم الرياضي الحالي.

ونتيجة لمستواه الكبير مع العالمي.. حصل الأسطورة البرتغالية، على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وسجل كريستيانو، 5 أهداف وصنع 3 أسيست، خلال 4 مباريات شارك فيهم بمسابقة دوري روشن، في شهر سبتمبر.

وإلى جانب كريستيانو رونالدو.. توّج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر، بينما حصل البرازيلي مارسيلو جروهي، نجم الاتحاد، على جائزة أفضل حارس مرمى.

وأخيرًا.. تم اختيار معاذ فقيهي، ظهير أيسر التعاون، المعار من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كـ"أفضل" لاعب واعد، عن نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024، برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد "الوصيف" والتعاون "الثالث"، ونقطتين عن النصر "الرابع".

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