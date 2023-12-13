العلا تُثير دهشة رونالدو وبرازيلي النصر السابق يصفها بالمكان الأجمل في العالم

الهلال والنصر وإنتر ميامي يُشاركون في البطولة الودية

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أبدى كريستيانو رونالدو نجم النصر دهشته من جمال مدينة العلا السعودية، فيما وصفها نجم وسط الفريق السابق بالمكان الأجمل في العالم.

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صاحب الـ38 عامًا نشر صورًا من زيارته وصديقته جورجينا رودريجيز إلى المدينة الأثرية عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب معلقًا "‏مندهش من التراث الإنساني والطبيعي الاستثنائي للعلا هنا في المملكة العربية السعودية".

البرازيلي بيتروس رد على رونالدو قائلًا "نحن نحب السعودية، العلا هي المكان الأجمل في العالم، ساحرة".

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رونالدو وصل السعودية في يناير الماضي حين وقع عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025، وقد اعتاد الحديث بإيجابية كبيرة عن المملكة وشعبها والحياة فيها.

يُشار إلى أن بيتروس لعب مع النصر خلال الفترة من 2018 حتى 2021 وقد تُوج معه بلقب الدوري السعودي ولقبين للسوبر السعودي.

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