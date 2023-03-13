يبدو أن كل شيء يسير نحو النهاية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن زيارة جديدة لجوانا سانز زوجة دانييل ألفيش للنجم البرازيلي في السجن الذي يتواجد فيه حاليًا في إسبانيا.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الزيارة جاءت بوجود صديق ألفيش برونو الذي تواجد معه في الملهى الليلي ليلة الحادث.

وأوضحت الصحيفة أن سانز تحدثت مع ألفيش من خلف زجاج، لكنها رفضت أثناء خروجها من السجن الإفصاح عن أي تفاصيل للزيارة على عكس المرة السابقة.

وكانت سانز قد نشرت مقطعًا في يومياتها على موقع "إنستجرام" أشارت فيه إلى قرب انتهاء علاقة الزواج بينها وبين ألفيش بعد الحادث الأخير، حيث فشلت في لعبة بولينج وكتبت: "أعاني في اللعب وفي العلاقات العاطفية".

جدير بالذكر أن ألفيش محبوس في الوقت الحالي في تهمة اعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة، لكنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعد.