العقيدي والغنام .. حين يتحدث إعلام وجمهور النصر بمنطق "الأمهات" الأعوج!

كل الاحترام والتقدير لكل أمهات العالم

SHAHID

تقول الأمهات "أدعي على ابني وأكره من يقول آمين" .. هو منطق أعوج دون شك، منطق لا يستند إلى أي حقيقة أو مبدأ، لكننا نعذرهن لأنهن في النهاية أمهات! إذ أن علاقة الأم مع طفلها تخضع لسيطرة المشاعر والأحاسيس .. أي اللامنطق!

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تقبلنا لذلك المنطق "الأعوج" من الأمهات لا يعني وجوب قبولنا إياه من الجميع! خاصة من أندية كرة القدم، لا يُمكن لمدرب أن يتحدث عن الالتزام ونراه يُكافئ غير الملتزم أو لا يعاقبه، ولا يمكن لنادٍ أن يُشيد بلاعبه ويطلب وجوده في المنتخب ولعبه أساسيًا وأن يبحث لبديل عنه! وهذا بالضبط ما فعله النصر مؤخرًا.

النصر، بإعلامه وجمهوره، صدّع رؤوسنا بالمستوى المذهل للاعبيه، حارس المرمى نواف العقيدي والظهير الأيمن سلطان الغنام، وضرورة تواجدهما أساسيين في المنتخب السعودي وأنهما الأفضل في مركزيهما في دوري روشن.

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لا نُنكر أبدًا أن العقيدي يُقدم موسمًا جيدًا جدًا مع النصر، وقد دافعت عنه مرارًا وكتبت عن ضرورة اعتماد العالمي عليه وتوفير المكان الأجنبي لخانة اخرى، أما الغنام هو أحد أفضل اللاعبين السعوديين هذا الموسم، ويُقدم أداءً خياليًا، هجوميًا ودفاعيًا، وقد استعاد قمة مستواه بل ربما لم يُقدم أبدًا مثل هذا المستوى خلال مسيرته الطويلة.

اللاعبان يحظيان بموسم ممتاز حقًا ويحق لإعلام وجمهور النصر أن يتغنى بهما ويُطالب بتواجدهما في التشكيل الأساسي للأخضر، ذلك رغم منافسة سعود عبد الحميد الشرسة للغنام ورغم تواجد محمد العويس في صورة حراس المرمى قبل إصابته، لكن ماذا يعني أن تفرض أفضليتهما على الجميع وبعدها تبحث عن بدائل لهما في فريقك! هذا الذي لا يُقبل أبدًا.

النصر ومنذ انطلاق سوق الانتقالات الشتوي وهو يصول ويجول بحثًا عن ظهير أيمن! استهدف تارة إيميرسون رويال مدافع توتنهام وتارة أخرى آرون وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد، وقد فشل في ضم اللاعبين، لكن لماذا السعي لضم ظهير أيمن رغم كل هذا الحديث الإيجابي عن الغنام والتأكيد على أنه الأفصل في السعودية! أي تناقض ذلك الذي عاشه النصراويون في ذلك الموقف!

الأمر لا يختلف عند الحديث عن العقيدي، بل الأمر أسوأ لأن النصر أعاد بالفعل قيد دافيد أوسبينا، حارس المرمى الكولومبي المستبعد منذ يناير 2023 للإصابة، في قائمته المحلية مما يعني أنه على الأرجح سيلعب أساسيًا عقب استئناف دوري روشن في منتصف فبراير الجاري.

كيف تُدافعون عن العقيدي وترونه الحارس الأول في السعودية وترغبون في استبداله بآخر! إعلام وجمهور النصر يريد فرض العقيدي كالأفضل بالأقوال فقط لكنه بالأفعال ليس الأفضل في الفريق حتى! فهو سيجلس على دكة البدلاء لحساب حارس مرمى آخر!

لتُبرز لاعب ما خارج فريقه يجب أولًا أن تمنحه الصورة المناسبة له داخل الفريق، يجب أن يتمتع بالنجومية في بيته أولًا قبل أن يُطالب بها بالخارج! ما يفعله النصراويون عكس ذلك تمامًا .. فهم يُريدون الدعاء على ولدهم ولا يُريدون لأحد أن يقول آمين! ذلك منطق مقبول من الأمهات لكن ليس أندية كرة القدم!

SHAHID