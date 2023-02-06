رغم العقد طويل الأمد .. منزل إينزو يفضح مخططاته مع تشيلسي

إينزو فيرنانديز يبحث عن عقد إيجار في لندن!

لا يتطلع الأرجنتيني إينزو فيرنانديز، لاعب تشيلسي الجديد، للبحث عن الاستقرار في العاصمة الإنجليزية لندن؛ وهو ما قد يبدو غريبًا لصاحب العقد طويل الأمد.

انتقل إينزو، بطل العالم مع الأرجنتين، إلى تشيلسي في فترة الانتقالات المنتهية من بنفيكا البرتغالي مقابل مبلغ قياسي وصل 107 مليون جنيه إسترليني.

ورغم انتقال فيرنانديز بعقد طويل الأمد مدته 8 سنوات ونصف السنة إلا أن "سبورتس أجندة" التابعة لـ "ديلي ميل" تقول إن اللاعب لا يبحث عن امتلاك بيت بلندن، بل تأجير منزل يستقر به مع عائلته لمدة سنة حسبما اتفق ممثله مع الوكيل العقاري.

صاحب الصفقة القياسية ليس لديه أي معوقات مالية بل ميزانيته مفتوحة حتى دفع مليوني جنيه إسترليني للإيجار.