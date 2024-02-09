العقدة عمرها 16 عامًا .. عندما تجرع كريستيانو رونالدو الهزيمة الأولى من الهلال

الهلال عقدة مستمرة مع رونالدو منذ 16 عامًا

هزيمة أخرى تلقاها كريستيانو رونالدو رفقة فريقه النصر أمام الهلال، وذلك عندما التقيا في كأس موسم الرياض مساء أمس الخميس، ولكن العقدة عمرها 16 عامًا وليست وليدة انتقال النجم البرتغالي إلى العالمي!

وخسر النصر بقيادة رونالدو بهدفين دون رد أمام الهلال، ليتوج الأخير ببطولة كأس موسم الرياض، على ملعب كينجدوم أرينا في منطقة البوليفارد.

عقدة رونالدو مع الهلال عمرها حوالي 16 عامًا، حيث كانت الهزيمة الأولى له أمام الزعيم في يناير 2008، عندما كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، حيث شارك في اللقاء الذي انتصر فيه الفريق الأزرق 3-2 على الشياطين الحمر.

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وأقيمت مواجهة الهلال ومانشستر يونايتد في ذلك الوقت، في مهرجان اعتزال الأسطورة سامي الجابر، حيث شهدت المباراة تسجيل كريستيانو هدفًا لفريقه، وأيضًا سجل الجابر هدفًا من ركلة جزاء.

وتمر السنوات، وينتقل رونالدو إلى النصر، ليتعرض للهزيمة الثالثة له من أصل 4 مواجهات بقميص العالمي، حيث فاز مرة واحدة عليه في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وتوج بتلك البطولة.