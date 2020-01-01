العزل الصحي يبعد كافاني عن مواجهة نيوكاسل

فيروس كورونا يتسبب في حرمان مانشستر يونايتد من خدمات إدينسون كافاني أمام نيوكاسل

لن يكون إدينسون كافاني متاحًا لمباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد نيوكاسل حيث اضطر الوافد الجديد إلى الشياطين الحمر لعزل نفسه.

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ووصل المهاجم الأوروجوياني والهداف التاريخي لباريس سان جيرمان من فرنسا يوم الأحد، وهي دولة ليست مدرجة في قائمة ممرات السفر في بريطانيا.

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هناك إعفاء مطبق لنخبة الرياضيين ولكن هذه القاعدة تنطبق فقط إذا دخل اللاعب المملكة المتحدة ولذلك سيكون كافاني مستثنى من ذلك وسيجبر على الخضوع للعزل.

من المفهوم أن يطلب مانشستر يونايتد توضيحًا من الحكومة بشأن القواعد، ونظراً لأن كافاني لم يكن في المملكة المتحدة ومحيطها، فهو مطالب باتباع برنامج العزل.

ومن المنتظر أن يقضي كافاني أسبوعين في العزل ثم ينضم إلى تدريبات مانشستر يونايتد الجماعية لكي يستعد للمشاركة مع الشياطين الحمر.

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يذكر أن كافاني كان قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد وبنفيكا وأتلتيكو مدريد كذلك في الميركاتو الصيفي ولكن راتبه المرتفع منع من حدوث ذلك.