العروض تزداد .. بيريرا يتلقى عرضًا من الدوري الإماراتي

ماتيوس بيريرا يتلقى عرضًا إماراتيًا

Shahid

تلقى النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال عرضًا، من نادي الوحدة الإماراتي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان بيريرا قد لقي اهتمامًا من عدد من الأندية البرازيلية التي ترغب في ضمه، أبرزها كانت كورينثيانز وبوتافوجو.

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وأشارت صحيفة "UOL" البرازيلية إلى أن نادي الوحدة يريد التعاقد مع بيريرا على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر، وسط اهتمام من جانب بعض الأندية البرازيلية الأخرى.

وأكدت الصحيفة على أن بيريرا دخل في خلاف مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، وهو الأمر الذي دفعه لاستبعاده من قائمة الفريق في المباريات الأخيرة للهلال، على الرغم من جاهزيته البدنية.

الإعلامي البرازيلي سمير كارفالهو أكد هو الآخر على أن بيريرا طلب من إدارة الهلال السماح بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Shahid