بعد العروض الأوروبية .. سعود عبدالحميد يخبر الهلال بـ"قراره النهائي"

اللاعب لفت "أنظار" الأندية الأوروبية إليه منذ مونديال 2022..

حسم سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال السعودي، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد العديد من العروض الأوروبية، للتعاقد معه في صيف العام الحالي.

سعود البالغ من العمر 24 سنة، تلقى عروضًا أوروبية عديدة، أبرزها من ناديي تولوز الفرنسي وباناثانيكوس اليوناني؛ لشراء العام المتبقي في عقده مع الفريق الهلالي؛ وسط أنباء عن رغبة اللاعب، في خوض التجربة الاحترافية.

لكن.. وفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، قرر الظهير الأيمن الشاب، "البقاء" مع الهلال، وعدم الانتقال إلى أي فريقٍ آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة نقلت عن مصدر خاص، أن سعود عبدالحميد منح "الضوء الأخضر" إلى وكيل أعماله؛ من أجل بدء التفاوض مع الإدارة الهلالية، لتجديد عقده.

جدير بالذكر أن سعود، انضم إلى الهلال في يناير من عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ حيث لعب منذ ذلك الوقت، 113 مباراة رسمية بقميص الزعيم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 آخرين.