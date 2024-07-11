"العرض السعودي يزداد إصرارًا وروما يفكر في البيع" .. باريديس يحسم موعد رده النهائي!

نجم روما مطلوب بقوة في دوري روشن..

الاهتمام السعودي بات ملحًّا بشكل متزايد، ونادي روما الإيطالي، يتأهب رحيل محوره الأرجنتيني ليوناردو باريديس، إلى دوري روشن، خلال الميركاتو الصيفي الذي ينطلق في 18 يوليو، خاصة مع تبقي عام واحد في عقده.

ويشارك باريديس مع منتخب الأرجنتين، في بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة، حيث تأهل ميسي ورفاقه، إلى المباراة النهائية، للدفاع عن اللقب أمام كولومبيا، التي حققت سلسلة من اللاهزيمة على مدار 28 مباراة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن باريديس يركز مع المنتخب الأرجنتيني، المتأهل لنهائي كوبا أمريكا، في الوقت الحالي، ولن يمنح قرارًا نهائيًا بشأن ذلك الأمر إلا بعد انتهاء منافسات البطولة، مع إقامة المباراة النهائية فجر الإثنين المُقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبات مشروع روما الجديد هو تطبيق نظام الاستثمار في أفضل اللاعبين الشباب، ثم بيعهم بسعر أعلى، الأمر الذي قد يشجع إدارة الجيالوروسي على قبول العرض السعودي لسببين؛ الأول هو تجنب رحيل الأرجنتيني مجانًا، مع انتهاء عقده في الصيف المُقبل، والثاني هو وصول اللاعب إلى سن الثلاثين.

وكان باريديس أساسيًا مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ثم دي روسي، حيث شارك اللاعب في 49 مباراة مع ذئاب العاصمة، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري الإيطالي، كما سجل هدفين وصنع آخرين في 13 مباراة بالدوري الأوروبي، فضلًا عن خوض مباراتين في كأس إيطاليا.