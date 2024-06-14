العرض السعودي يغير الحسابات .. ليفربول يقتحم السباق مع ريال مدريد لخطف "خليفة فان دايك"

الملكي يضغط للوصول إلى أفضل سعر

اقتحم العملاق الإنجليزي ليفربول، سباق الأندية الأوروبية للتعاقد مع الفرنسي الشاب، ليني يورو، مدافع ليل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، أن ليني يورو يأتي على رأس قائمة لائحة طلبات ليفربول لتدعيم خط دفاعه خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار إلى أنه رغم دخول ليفربول بقوة في المفاوضات للفوز بالموهبة الفرنسية، إلا أن ريال مدريد لا يزال هو الوجهة المفضلة ليورو، والكرة الآن في ملعب إدارة النادي الملكي لحسم الصفقة مع ليل، بعد الاتفاق على المقابل.

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ويرتبط ليني يورو (18 عامًا)، بعقد مع ناديه الفرنسي حتى يونيو 2025، لذلك يضغط ريال مدريد على ليل للوصول إلى أفضل سعر ممكن، حيث لن ينتظر ليل حتى يرحل اللاعب في الموسم المقبل بالمجان.

في المقابل، يريد ليفربول حسم صفقة يورو بأي شكل من أجل تدعيم دفاعات الفريق، مع وجود أنباء قوية حول رحيل الهولندي فيرجيل فان دايك في وقت قريب، بعد ربط اسمه بالانتقال إلى أحد عمالقة الدوري السعودي.

ويتمتع يورو، بخبرة كبيرة على الرغم من صغر سنه، حيث ظهر قلب دفاع ليل لأول مرة في الدوري الفرنسي عندما كان عمره 16 عامًا فقط، ومن ثم عزز مكانه في الفريق الأول على حساب المخضرم صامويل أومتيتي، كما أصبح أصغر هداف للنادي.