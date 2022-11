العرضية الأسوأ في التاريخ .. ماجواير "نسخة مانشستر يونايتد" يظهر بكأس العالم

اعتقدت الجماهير أنها تشاهد نسخة مختلفة من هاري ماجواير في كأس العالم مع إنجلترا، تختلف تمامًا عن ما نشاهده في مانشستر يونايتد.

ولكن مدافع الشياطين الحمر قرر الظهور بلقطة أثارت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فوز بلاده على ويلز 3/0 بالجولة الثالثة من المونديال.

عليك فقط البحث عن جملة "Harry Maguire cross" أو "Worst Cross ever" على موقع "تويتر" لتعرف أن ماجواير ارتكب كارثة جديدة.

وجاء ذلك بعد المحاولة الفظيعة من اللاعب للعب كرة عرضية، لتمر الكرة بغرابة دون أن تصل إلى أي من اللاعبين بالمنتخب الإنجليزي، ليعتبرها البعض الأسوأ في التاريخ.

البداية كانت بعد نجاح ماجواير من عبور خط وسط ويلز بنجاح واقترابه من منطقة الجزاء، دون وجود أي خيارات واضحة للتمرير له، ليقوم بلعب الكرة بشكل أقوى من اللازم لتفشل في الوصول لأي جناح أو لاعب وسط بالأسود الثلاثة.

Harry Maguire's 'worst cross ever' leaves England and Wales fans alike in hysterics #mufc #ManUtd https://t.co/xOr4Nu6aWf