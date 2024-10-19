بـ"العرضة" السعودية .. نادال وديوكوفيتش وألكاراز يستعدون للرقصة الأخيرة في بطولة الملوك الستة

عمالقة التنس يجتمعون في الرياض

يعيش نجوم التنس أجواءً من المرح والسعادة أثناء تواجدهم في السعودية للمشاركة في بطولة "Six Kings Slam" الاستعراضية التي تحتضنها الرياض، ويصل إجمالي مجموع جوائزها إلى 6 مليون دولار.

وتداولت الجماهير السعودية مقاطع فيديو من الاحتفالات التي حضرها أبطال التنس العالمي، الثنائي الإسباني رافائيل نادال وكارلوس ألكاراز، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل ميدفيديف، حيث قاموا بأداء رقصة "العرضة" الشعبية السعودية.

وتترقب الجماهير السعودية اليوم السبت، حدثين غاية في المتعة والإثارة، حيث يلتقي الإيطالي يانيك سينر (المصنف أول عالميًا) مع وصيفه كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة "Six Kings Slam"، المقرر على ملعب "ذا فينيو".

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وتقام مباراة النهائي بعد ساعات من لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، والذي يجمع بين الأسطورتين نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال، والذي يشهد آخر ظهور لـ"الماتادور" قبل بطولته الأخيرة الشهر المقبل في كأس ديفيز في مدينة مالاجا الإسبانية، بعد أن أعلن نيته إنهاء مسيرته الذهبية في ملاعب التنس.

وكان ألكاراز قد حجز مقعده في نهائي البطولة، إثر فوزه الخميس الماضي في نصف النهائي على مواطنه نادال بمجموعتين دون رد، ليجدد الموعد في نهائي آخر مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا.

في المقابل، كان سينر قد تفوق على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين لواحدة في نصف النهائي الآخر، بواقع 6-2 و6-7 (0-7) و6-4.