العربي يتقدم بعرضه الأول لضم عمر السومة والأهلي يرد

مستقبل المهاجم السوري مازال معلقًا

shahid

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقديم النادي العربي القطري لعرضه الأول لاستعارة عمر السومة للموسم القادم من الأهلي السعودي، ولكن طلبه قوبل بالرفض.

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السومة طلب الرحيل عن الأهلي الصيف الماضي عقب هبوط الفريق لدوري يلو، وقد انتقل بالفعل بالإعارة إلى العربي في قطر وحقق معه نجاحًا كبيرًا توجه بالفوز بكأس الأمير وإحراز هدفين في النهائي أمام السد.

العربي أعلن رغبته استمرار المهاجم السوري ضمن صفوفه، وقد أفادت الرياضية أنه تقدم بعرض قيمته 1.5 مليون دولار لبقائه الموسم القادم لكن إدارة الأهلي رفضت العرض وطلبت الحصول على 2.5 مليون دولار.

الرياضية أشارت إلى أن النادي القطري رفض تلبية الطلب الأهلاوي لأنه يراه مبالغًا به، خاصة أن اللاعب سيعيش الموسم الأخير في عقده خلال 2023-2024، ولكنه لم ينسحب من المفاوضات بعد، بل سيعمل خلال الأيام القادمة للوصول إلى حل وسط يُرضي جميع الأطراف خاصة مع ترحيب اللاعب بالبقاء معه.

وأضافت الصحيفة أن العربي ليس النادي الوحيد الراغب في ضم السومة، بل هناك الغرافة القطري، كما أشارت مصادر سعودية أخرى إلى دخول الشباب على خط المنافسة، وقد رفض وكيل اللاعب التعليق على تلك الأخبار مكتفيًا بالتأكيد على أن موكله حاليًا ملك للنادي الأهلي وأن القرار بيد إدارته.

يُشار إلى أن السومة بدأ مغامرته مع الأهلي بانضمامه إليه من القادسية الكويتي عام 2014 وقد تُوج معه بالدوري السعودي وأصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 144 هدفًا.

Shahid