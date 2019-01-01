العربي: هدف أوليمبياكوس الدوري الأوروبي

المغربي هز شباكل بايرن ميونخ

تحدث يوسف العربي، مهاجم أوليمبياكوس، عن أهداف الفريق بعد الخسارة من بايرن ميونخ مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا وتذيله المجموعة.

وسقط الفريق اليوناني على أرضه بهدفين مقابل ثلاثة أمام بطل البوندسليجا، ليقبع في قاع المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة.

وقال العربي للصحافة: "لعبنا بشكل جيد في أرضنا أمام بايرن وتوتنهام، ولكن خرجنا بنقطة وحيدة، الهزيمة في بلجراد كلفتنا كثيراً".

وأضاف: "الآن التركيز على القادم وجمع النقاط خارج الأرض، نأمل في الانتصار على توتنهام خارج ملعبنا وسرفينا في أرضنا وتأمين المركز الثالث".

وختم المغربي: "بدأنا جيداً، والهدف ساعدنا، ولكن أنت تلعب أمام بايرن ميونخ، فريق صاحب خبرة هائلة في دوري أبطال أوروبا، الشوط الثاني حاولنا تسجيل الهدف الثاني واستقبلنا، ثم الوضع ساء".

وسجل العربي الهدف الأول لأصحاب الأرض، ولكن هدفي روبرت ليفاندوفسكي وآخر من كورنتين توليسو حسما الأمور لمتصدر المجموعة الألماني.

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ويتأهل صاحب المركز الثالث بمجموعات دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر نحو دور ال32 للدوري الأوروبي.