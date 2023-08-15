العربة الأخيرة في القطار؟ شرط ريال مدريد الحاسم للتعاقد مع كيليان مبابي

ريال مدريد لم يفقد الأمل بعد في التعاقد مع كيليان مبابي..

يبدو أن حلقات المسلسل المكسيكي الطويل الذي يتكون أبطاله من نادي ريال مدريد الإسباني والنجم كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، ستتواصل في العرض خلال الفترة المقبلة.

مبابي عاد مؤخرًا إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد تجميده طوال فترة التحضير لموسم 2023-2024 وانطلاقة الدوري الفرنسي، لكن التقارير تشير إلى أنه لم يتفاوض أبدًا بشأن تجديد عقده في "حديقة الأمراء"، والذي ينتهي في صيف 2024.

برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير كشف عن أمر من زاوية ريال مدريد في هذا المسلسل الطويل، بعدما كشف عن شرط النادي الملكي الوحيد للتحرك نحو مبابي، رغم تأكيدات أن فترة الانتقالات الصيفية 2023 قد انتهت في "سانتياجو برنابيو".

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ومع عدم معرفة نوايا مبابي حتى الآن، فإن ما يبدو واضحًا حسب التقرير، هو أن ريال مدريد سيغلق أبوابه نهائيًا في وجه كيليان مبابي إذا ما جدد عقده مع باريس سان جيرمان.

مبابي قام بالأمر نفسه في صيف 2022، عندما ظن الجميع أن انتقاله إلى ريال مدريد أمر مفروغ منه، ليجدد اللاعب مع باريس سان جيرمان في نهاية المطاف.

وبعد مرور عام، فإن أمل ريال مدريد وجماهيره تجدد مرة أخرى في رؤية مبابي مرتديًا القميص الأبيض، لكن ذلك سيكون مستحيلًا إذا ما قرر التوقيع على عقد جديد في "حديقة الأمراء"، حيث سيغلق النادي الملكي حينها أبوابه إلى الأبد في وجه قائد منتخب فرنسا.