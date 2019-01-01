العراق تُحقق فوز برباعية على كمبوديا خارج الديار

هذا الفوز رفع رصيد المنتخب العراقي إلى 7 نقاط

ماجد جزر فيسبوك تويتر

حقق المنتخب العراقي فوزًا كبيرًا على حساب منتخب كمبوديا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب بنوم بن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

هذا الفوز رفع رصيد المنتخب العراقي إلى 7 نقاط يتصدر بهم المجموعة الثالثة من ثلاث مباريات، بينما يحتل المنتخب الإيراني الوصافة برصيد 6 نقاط من مباراتين.

أهداف المباراة جاءت عن طريق إبراهيم بايش الدقيقة 22، مهند علي كاظم الدقيقة 41، أمجد عطوان كاظم وأخيرًا أحمد إبراهيم خلف.

وكان المنتخب العراقي في أخر مبارياته قد تمكن من الفوز على هونج كونج (2 ـ 0) في البصرة بالجولة الثانية، ورغم الأداء الضعيف للفريق إلا أنه خرج من المباراة بـ3 نقاط.

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الجدير بالذكر أن المنتخب العراقي يتواجد مع كمبوديا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم إيران والبحرين وهونج كونج أيضًا.