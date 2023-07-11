العد التنازلي يبدأ .. جولة اليابان موعد حسم مستقبل كيليان مبابي!

باريس سان جيرمان يريد حل وضعية كيليان مبابي قبل الجولة اليابانية..

يبدو أن صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني قد دخلت بالفعل في مراحلها الأخيرة، ليقترب بذلك المسلسل الذي استمر على مدار عدة سنوات من نهايته.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن احتمال انتقال مبابي إلى ريال مدريد دخل بالفعل الأسبوع الحاسم، خاصة وأن قائد منتخب فرنسا بدأ دوره في تسريع الأحداث.

التقرير أشار إلى أن ما حدث في الساعات القليلة الماضية، والضغوطات الملقاة على باريس سان جيرمان تزداد يومًا بعد يوم، لدرجة أن النادي الفرنسي أصبح يحاول التخلص منه.

ومن المقرر أن يعود مبابي إلى باريس يوم 17 يوليو، قبل أربعة أيام من أول مباراة ودية لناديه، وبالطبع لن يلعب تلك المباراة، لكن إبعاده عن الأنشطة المتعلقة بالنادي قد يؤدي إلى سيناريو غير سار.

باريس سان جيرمان سيذهب في جولة إلى اليابان بداية من 22 يوليو، وسيكون النادي مضطرًا لعدم الوصول إلى هذا التاريخ الحرج دون حل قضية مبابي.

ويتزامن كل ذلك مع الحديث عن عرض محتمل من باريس سان جيرمان للتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي كبديل للنجم الفرنسي، وإذا حدث ذلك ، فإن النادي يرغب في التباهي بهذا التوقيع في الجولة اليابانية، ويبدو أننا نعيش بالفعل الحلقات الأخيرة من مسلسل مبابي وباريس.