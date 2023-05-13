"العدد حلو والرقم لا" .. تعليق غريب من سلمان الفرج بعد التتويج بالكأس!

القائد غاب عن اللقاء لكنه حضر مراسم التتويج

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بدا سلمان الفرج قائد الهلال سعيدًا للغاية خلال وعقب مراسم تتويج فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء أمس في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

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الهلال استطاع التتويج بلقبه العاشر في الكأس بعدما هزم الوحدة عقب مباراة مثيرة وممتعة بركلات الجزاء الترجيحية، وكان عبد الكريم يودا قد تقدم للوحدة في الشوط الأول لكن علي البليهي سجل هدف التعادل القاتل في آخر لحظات الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني ليدخل الفريقان الأشواط الإضافية التي شهدت إهدار مصعب الجوير لركلة جزاء مما قاد اللقاء لركلات الترجيح التي استمرت حتى الركلة التاسعة.

الفرج غاب عن اللقاء بسبب الإصابة لكنه تواجد مع زملائه اللاعبين في أرض الملعب عقب اللقاء، وقد ظهر في مقطع فيديو عبر تويتر وهو يُبدي إعجابه بعدد بطولات الهلال البالغ 66 بطولة لكن في نفس الوقت استياءه من الرقم نفسه والذي يحمله زميله سعود عبد الحميد.

إذ قال مشيرًا لرقم 66 "رقم سعود عبد الحميد، العدد حلو لكن رقم سعود لا، 66! ما هذا الرقم".

يُشار إلى أن الفرج لم يحظ بموسم جيد مع الهلال في 2022-2023 نتيجة الإصابات القاسية والمتكررة التي لاحقته وأثارت الكثير من الجدل حول مستقبله مع الفريق.

Shahid