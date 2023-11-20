العدد في ازدياد .. إصابة نجم النصر مع منتخب السعودية قبل ديربي الهلال

إصابة جديدة تضرب نادي النصر قبل الديربي

تلقى نادي النصر، ضربة موجعة بـ"إصابة" أحد نجومه، في معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة الأردن، مساء غدٍ الثلاثاء.

النصر تنتظره مباريات مهمة، بعد فترة التوقف الدولي الحالية؛ أبرزها ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، في الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلن المنتخب السعودي، "انسحاب" نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من تدريبات الأخضر الجماعية، مساء اليوم الإثنين.

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وكشف المنتخب في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن شعور العقيدي بـ"آلام" على مستوى الكتف؛ جعلته غير قادر على استكمال الحصة التدريبية.

جدير بالذكر أن معسكر منتخب السعودية "الحالي"، شهد إصابة العديد من الأسماء الكبيرة، خاصة نجوم عملاقي الرياض الهلال والنصر؛ مثل: سالم الدوسري وياسر الشهراني وناصر الدوسري وعبد الإله العمري وأيمن يحيى.