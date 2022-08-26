العدالة والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

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العدالة 1X 0 الاتحاد
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المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
العدالة - الاتحاد
الجمعة 26 أغسطس 2022،
مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
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العدالة يطمح في الظهور بشكل جيد في مباراته الافتتاحية ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي.— SHAHID (@ShahidVOD) August 25, 2022
كما يسعى نادي الاتحاد لنسيان الموسم الماضي وتحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية هذا الموسم.
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55' بداية قوية ومثيرة في الشوط الثانية، عرضية خطيرة من الجانب الأيمن للعدالة وصلت إلى بلاسيوس قابلها برأسية ولكن الشنقيطي يتدخل ويحولها في الوقت المناسب إلى ركنية.
52' أووووووه فرصة خطيرة للاتحاد، عرضية من الجانب الأيمن لعبها عبد الرحمن العبود وصلت إلى كوستا الذي سدد تسديدة قوية ولكن حارس العدالة يتألق ويتصدى لها بثبات.
46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.
45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.
44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.
36' سيطرة من الاتحاد دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف
30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول، والعميد متقدم بهدف دون رد.
27' أوووووه طوفان هجمات من لاعبي الاتحاد بحثًا عن الهدف الثاني، وتمريرة من العبود تصل إلى رومارينيو الذي سدد تسديدة قوية ولكن الحارس مياتوفيتش، يتألق ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.
21' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب
15' جوووووووووووووووووووووووووووووول هدف اول في المباراة للاتحاد، ركنية من الجانب الأيمن وسط ارتباك دفاعي، لعبها الشنقيطي برأسه ووصلت إلى أحمد شراحيلي الذي سددد تسديدةة قوية في الشباك..
9' أووووه فرصة خطيرة أولى للاتحاد، كرة طولية وصلت إلى رومارينيو الذي انطلق، وحاول لعب كرة عرضية ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب عن طريق عبد الله اليوسف وتتحول إلى ركنية.
5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.
والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل الاتحاد:
التشكيل| 3-4-3
مارسيلو جروهي
أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي
حمدان الشمراني - برونو هنريكي - طارق حامد - عبد الرحمن العبود
إيجور كورنادو - رومارينيو - هيلدر كوستا
اختيارات نونو سانتو لظهورنا الأول— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 26, 2022
في الموسم الجديد ⚽️ pic.twitter.com/xreFL23lEI
تشكيل العدالة:
التشكيل| 4-4-2
ميلان مياتوفيتش
عبد العزيز الدوسري - مرتضى البرية - مارتن انجا - عبد الله اليوسف
كريستوفر جونزاليس - اديسون فليب - ناصر العبدلي - فواز الطريس
ليناردو لينيس - لاوتارو بلاسيوس
🔴 اختيارات المدرب يوسف المناعي لمواجهة الاتحــاد#دوري_روشن_السعودي#الدوري_يحييك#العدالة_الاتحاد pic.twitter.com/5KPUnH0qZP— نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) August 26, 2022
الاتحاد يبحث عن بداية قوية لمشواره في الدوري هذا الموسم، وتعويض إخفاق الموسم الماضي وخسارة اللقب في الأمتار الأخيرة لصالح الهلال.
على الجانب الآخر العدالة، الصاعد حديثًا للدوري السعودي، الذي يريد إسعاد جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة العدالة والاتحاد، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
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