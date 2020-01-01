الباشا: العدالة يهدف لتخطي النصر والوصول لنصف نهائي كأس الملك

العدالة وصل لدور الـ8 بعد تخطي الشعلة

حجز العدالة المقعد الأخير في دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نجاحه في تخطي الشعلة بهدفين دون رد في آخر مباريات دور الـ16 من البطولة، وقد تأهل الفريق لمواجهة النصر في ربع النهائي.

ورفع النادي راية التحدي مبكرًا في وجه حامل لقب الدوري السعودي والمتوج ليلة أمس بالسوبر السعودي على حساب التعاون، إذ أكد يسري الباشا مدير فريق الكرة بالعدالة أن طموحاتهم تتمثل بتخطي العالمي والوصول لنصف نهائي كأس ملك السعودية.

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ونقلت صحيفة الرياضية السعودية عن الباشا قوله "طموحنا تخطي النصر والوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخ النادي".

أضاف “أتمنى أن يكون الفريق في كامل جاهزيته، فضلًا عن لحاق اللاعبين الجدد المنتظر ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية بتلك المباراة، للتفوق على خصم قوي بحجم النصر حامل لقب الدوري".

وستشهد بقية مباريات ربع النهائي مواجهة تجمع الهلال مع الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وأخرى تجمع الوحدة مع الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، وأخيرًا مباراة أبها ضد الفتح على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

وستُلعب مباريات دور الـ8 بدءً من يوم السبت 18 يناير الجاري، فيما ستُلعب مباريات نصف النهائي يوم 15 مارس القادم.