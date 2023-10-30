العثور على جثة في مدرجات ملعب مارادونا عقب قمة نابولي وميلان!

مأساة حدثت خلال مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي..

تم العثور على أحد مشجعي نادي نابولي ميتًا تحت القسم البعيد من ملعب "دييجو مارادونا"، حيث كان يحاول حضور مباراة فريقه أمام ميلان في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإيطالي.

المباراة كانت مليئة بالمتقلبات، حيث تمكن نابولي من العودة بعد تأخره في النتيجة بهدفين دون رد، وعادل النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أكدت أنه تم العثور على أحد مشجعي نابولي ميتًا داخل منطقة وقوف السيارات المهجور أسفل قطاع الضيوف بالملعب.

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وحسب شبكة "سكاي" الإيطالية، فإن الرجل كان يحاول الوصول إلى المدرجات دون دفع التذكرة، لكنه سقط من ارتفاع 20 مترًا، ليلقى حتفه على الفور.

وبحسب إعادة تمثيل الواقعة، التي قدمها صديق الضحية للشرطة، حاول الاثنان الوصول إلى الملعب دون تذاكر، والوصول إلى المدرجات عبر نفق، ورأى صديق الضحية أن الوصول كان صعبًا بسبب سقوط عارضة واستسلم للفكرة.

لكن الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، قرر التسلق ومحاولة العبور، لكنه سقط من ارتفاع 20 مترًا، ليلقى حتفه على الفور.