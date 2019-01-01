العثور على جثة أسفل حطام طائرة إيميليانو سالا

الحكاية تقترب من نهايتها.. بعد العثور على حطام الطائرة، العثور على جثة أسفلها

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن عدد من المحققين البريطانيين أنهم عثروا على جثة في صور تحت الماء للطائرة التي حملت على متنها نجم كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وكان إيميليانو سالا قد استقل طائرة للانتقال إلى مدينة كارديف من أجل الانضمام إلى كارديف سيتي، ولكن الطائرة اختفت فجأة عن الرادار.

ومنذ يومين، عثرت قوات البحث على حطام الطائرة التي كانت تحمل إيميليانو سالا وشخصًا آخر، دون العثور على جثث أي منهما.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

وقال أحد أعضاء فريق التحقيق في بيان مأسوي من السيارة التي تعمل عن بعد: "وجدنا اليوم جثة لراكب واحد بين حطام الطائرة"

وعلى ما يبدو فإن القصة تقترب من نهايتها، حيث من المتوقع أن يتم العثور على جثة الشخص الآخر، ومن ثم التعرف على هويتهما.

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يذكر أن قارب إنقاذ قد عثر الأحد الماضي على حطام الطائرة أخيرًا بعد حوالي أسبوعين متواصلين من البحث وتمشيط المنقطة.