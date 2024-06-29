"العب مثلما تحلق".. قصة شعر جديدة لممفيس ديباي!

الجماهير الهولندية تنتظر أداء أفضل..

قصة شعر جديدة فاجأ بها الهولندي ممفيس ديباي متابعيه، في ظل تسجيله هدفًا واحدًا إلى الآن في يورو 2024.

وتأهل منتخب هولندا ضمن أفضل الثوالث، بعد أن حصل على 4 نقاط في مجموعته. التي تصدرتها النمسا وحلت فرنسا وصيفًا.

الجماهير على تطبيقات التواصل الاجتماعي انهالت بالسخرية على قصة شعر ممفيس ديباي الجديدة، مشيرين إلى أدائه في اليورو.

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وقال أحد المتابعين: "مجهود كبير تبذله في قصات شعرك أكثر مما تضعه في الملعب".. كما وجه آخر رسالة قائلًا: "قصات الشعر في اليورو أكثر من كرة القدم!".

ويواجه منتخب هولندا نظيره الروماني في دور الـ 16 من البطولة، التي يتمنى مشجعو الطواحين إحرازها للمرة الثانية عبر التاريخ.