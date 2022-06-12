العائلة أولًا .. ستيرلينج مستعد للتضحية بكأس العالم

ستيرلينج قد لا ينضم لمعسكر المنتخب الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن صعوبة عودة النجم رحيم ستيرلينج لمعسكر منتخب الأسود الثلاثة في قطر لاستكمال بطولة كأس العالم قطر إلا بعد الاطمئنان على أسرته.

وكان منزل لاعب تشيلسي قد تعرض للسطو، وبالتالي غادر معسكر المنتخب الإنجليزي في قطر وترك كأس العالم من أجل الانضمام لأسرته والتواجد معهم في تلك الفترة.

وبحسب ما ورد من صحيفة "دايلي ميل" فإن ستيرلينج قد أخبر زملائه أنه لن يعود إلى معسكر إنجلترا في كأس العالم حتى تصبح عائلته في أمان، وقد أخبرهم أيضًا أنه يجب أن يكون "متأكدًا بنسبة 100 في المائة" قبل العودة إلى قطر.

حيث قال في تصريحات نقلتها "دايلي ميل": لا توجد وسيلة للذهاب إلى أي مكان إلا إذا كنت متأكدًا بنسبة 100٪ أن عائلتي يمكن أن تظل آمنة".

وأوضح التقرير أن المدرب جاريث ساوثجيت لن يمارس أي نوع من الضغوطات على رحيم للعودة لمعسكر إنجلترا وذلك لأنه يتفهم الموقف والحالة التي يتعرض لها لاعبه.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سيلعب ضد فرنسا يوم السبت المقبل ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.