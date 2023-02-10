"العالمية صعبة قوية" .. جماهير الوحدة تُعاير النصر بالهلال!

جماهير الوحدة لم تخرج من ملعب الشرائع في صمت

على الرغم من خسارة فريق نادي الوحدة أمام النصر، إلا أن جماهيره لم تخرج من ملعب المباراة في صمت، حيث قامت بمعايرة الجماهير الصفراء بنادي الهلال!

وخسر الوحدة على يد النصر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي أمس الخميس.

جماهير الوحدة أثناء خروجها من ملعب الشرائع، قامت بالهتاف "العالمية صعبة قوية"، في إشارة لوصول نادي الهلال غريم النصر التقليدي إلى نهائي كأس العالم للأندية.

ووصل نادي الهلال إلى مونديال الأندية 2022 لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية، حيث سيواجه فريق ريال مدريد الإسباني مساء غدٍ السبت.

ويسعى الهلال لتحقيق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية، ليُصبح أول فريق عربي وآسيوي يحقق هذا الإنجاز.