"العار على جهلكم" .. نجم الأهلي السابق ينتفض دفاعًا عن صفقة إيفان توني

انتفض عماد الحوسني، لاعب الأهلي، للدفاع عن سمعة ناديه أمام هجوم أحد الصفحات الكبرى على صفقة انتقال المهاجم الإنجليزي إيفان توني، إلى الراقي.

وأعلن نادي أهلي جدة، اليوم السبت، تعاقده بشكل رسمي مع إيفان توني، قادمًا من برينتفورد الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2028.

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ونشرت صفحة "Football Tweet" الشهيرة على منصة "X" وتحظى بمتابعة أكثر من مليون متابع، خبر انتقال توني إلى الأهلي مع تعلق ساخر، قالت خلاله: "عار كبير على توني في مسيرته المهنية، لكنها صفقة جيدة له شخصيًا من أجل أن يملأ حقيبته بالأموال".

وكان الحوسني الذي لعب لأكثر من 5 سنوات في الدوري السعودي، مثل خلالها أندية الرياض والنصر والأهلي، أحد من تناولوا هذه التغريدة، حيث دافع عن قيمة المسابقة والنادي الأهلي.

وقال توني في تغريدة عبر حسابه الشخصي: "عار عليكم أنتم، جهلكم وعدم معرفتكم بقيمة الدوري السعودي وناد بحجم ومكانة الأهلي في المملكة".

يذكر أن إيفان توني، كان قد انضم إلى صفوف برينتفورد في 2020، قادمًا من بيتربورو مقابل 5.6 ملايين يورو، وخاض 141 مباراة بقميصه في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 72 هدفًا، وصنع 23 هدفًا.