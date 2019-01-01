الظفرة يرفض إراحة نجومه قبل نهائي كأس رئيس الدولة

الفريق يُواصل استعداداته القوية للمباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل الظفرة الإماراتي تدريباته الجادة والقوية لمباراة نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي يوم الإثنين 29 إبريل القادم.

وكان الفريق قد تعادل مع النصر في مباراة الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي بهدف لكل فريق، ولم يحصل اللاعبون على راحة عقب تلك المباراة بقرار من المدرب فوك رازوفيتش.

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إذ فضل المدرب الصربي تكثيف التدريبات وعدم حصول اللاعبين على راحة للحفاظ على تركيزهم ومعنوياتهم المرتفعة قبل خوض النهائي المنتظر على استاد هزاع بن زايد.

ورصدت صحيفة الاتحاد الإماراتية أجواءً من التفاؤل على تدريبات "فارس الغربية"، خاصة في ظل اطمئنان المدرب رازوفيتش على جاهزية جُل لاعبيه للمباراة.

يُذكر أن الظفرة سيخوض نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما يُعد شباب الأهلي بجانب الشارقة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 8 مرات.