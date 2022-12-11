الظاهرة يصدم البرازيل ويحسم مصير جوارديولا!

التيكي تاكا لن تصل إلى البرازيل قريبًا.

كشف رونالدو دي ليما نجم المنتخب البرازيلي السابق عن موقف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي من تولي تدريب منتخب السامبا.

جاء هذا بحسب ما نقل "راديو كتالونيا" عن رونالدو في بث خاص به، حيث أكد أن بيب يركز فقط مع مانشستر سيتي في الوقت الحالي.

وقال الظاهرة: "كان هناك بعض الاهتمام بجوارديولا، تم طرح الأمر للنقاش مع بيئته لكنه يفضل أن يجدد عقده في صفوف مانشستر سيتي".

وأتم مؤكدًا استحالة العملية لظروف أخرى بعيدًا عن رغبة جوارديولا: "قد يكون الأمر صعبًا بالنسبة للاتحاد البرازيلي أن يصلوا إلى اتفاق مع بيب، هو المدرب الأعلى أجرًا في العالم".

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد غادر كأس العالم أمام نظيره الكرواتي بعد الخسارة بركلات الترجيح.