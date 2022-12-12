الظاهرة يحدد خياراته لتدريب البرازيل: أنشيلوتي ومورينيو واسم ثالث!

الظاهرة يختار!

حدد النجم البرازيلي الكبير رونالدو دي ليما الخيارات الخاصة به فيما يتعلق بخليفة المدير الفني السابق لمنتخب السامبا تيتي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن مؤتمر صحفي لإحدى الفاعليات في الدوحة، وأكد خلالها أنه يدعم الأسماء الأجنبية من أجل تدريب الفريق.

وقال الظاهرة: "هناك بعض الأسماء المذهلة التي من الممكن أن تقدم الكثير للمنتخب البرازيلي، مثل كارلو أنشيلوتي أو أبيل من بالميراس".

وأضاف: "هناك أيضًا جوزيه مورينيو، تلك أسماء كبيرة، لكن جميعهم لديهم عقود، لا أعلم ما الذي سيفعله الاتحاد البرازيلي لكنني أدعم الأسماء الأجنبية".

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد غادر كأس العالم بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام كرواتيا وأعلن بعدها تيتي عن رحيله عن الفريق.