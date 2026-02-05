الظاهرة" والـ"سكن" الأسطورية: كيف غيّرت قصة شعر "كاسكاو" كل شيء بالنسبة لرونالدو والبرازيل في طريقهما إلى لقب مونديال 2002

هل تعرف ما هي الـ“سِكن" (Skin)؟ حرفيا تعني "جلد"، لكنها في لغة الألعاب ووسائل التواصل الحديثة تشير إلى الزي أو المظهر أو الإكسسوارات التي تمنح أي شخصية بارزة هويتها البصرية. الأبطال العظام لديهم عدة “سكينات”، كل واحدة تمثل فصلا مختلفا من قصتهم. بالنسبة لرونالدو "الظاهرة"، فإن أشهر “سكن” في مسيرته كانت تلك التي منحته خصلة شعر قبيحة ومضحكة تقريبا — لكنها رغم ذلك جلبت السعادة لملايين البرازيليين حول العالم.

عاش رونالدو بعضا من أكثر لحظات اللعبة أيقونية، وكان الهداف الأول أينما ذهب. في كروزيرو وآيندهوفن في بداياته، كان لا يزال يحتفظ بقصة شعر عادية تتماشى مع ابتسامته البريئة وملامحه اليافعة. في برشلونة، نشر موضة الرأس الحليق كما لم يفعل أحد من قبله، وكل ذلك بينما كان يصعق العالم بانطلاقاته الانفجارية، ومراوغاته المبهرة، وإنهائه المثالي أمام المرمى، ما جعله لاعبا سابقا لعصره.

أما “سكن الإنتر” فقد مثّل ذروة قوته البدنية، قبل أن تتحطم تلك الذروة بسبب إصابة مروعة في الركبة اعتقد كثيرون أنها ستنهي مسيرته. وعلى الجانب الآخر، أصبح رونالدو ذو “قصة شعر كاسكاو” هو الصورة الحقيقية لنهضته — ذروة حكاية البطل باللونين الأصفر والأخضر؛ رمزا لإحدى أعظم رحلات البطل في تاريخ كرة القدم؛ ومظهرا لم يعرّف صورته إلى الأبد فحسب، بل عرّف أيضا كأس العالم بأكملها. ومن المذهل أن كل ذلك بدأ كمزحة في لحظة مشحونة بالتوتر..

Getty Images

الإصابات.. الدراما.. والإصرار

يمتلك البرازيليون طريقة فريدة في العثور على الفكاهة حتى وسط الشدائد. فعلى الرغم من التحديات الاجتماعية التي لا تنتهي، ما زالوا معروفين بأنهم شعب يضحك. ومع ذلك، فإن الابتسامات التي ظهرت بعد فوز البرازيل المثير 2–1 على إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2002 لم تدم طويلا.

رونالدينيو، العبقري الذي صنع الهدف الحاسم غير المتوقع، كان سيغيب عن نصف النهائي بسبب البطاقة الحمراء. لكن الأخبار الأسوأ كانت تتعلق برونالدو الآخر — رونالدو الوحيد في ذلك الزمن.

بدأ مهاجم البرازيل رقم 9 يشعر بألم في فخذه خلال الشوط الأول أمام إنجلترا، وتم استبداله قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة. حتى وسط الاحتفالات التي تلت اللقاء، كان يعلم بالفعل أن الوضع خطير.

في لقطات ظهرت لاحقًا في الفيلم الوثائقي الخاص برونالدو على منصة "جلوبوبلاي"، قال رونالدو لطبيب المنتخب جوزيه لويز رونكو: "أريد أن أرى إن كنت قادرا على تجهيزي للمباراة المقبلة. أريد أن أرى إن كنت جيدا بالفعل”. لم تكن تحديا مازحا — بل كانت صرخة استغاثة من رجل مرّ بالجحيم من قبل.

من النوبة الشهيرة التي أصيب بها قبل ساعات من نهائي كأس العالم 1998، إلى هذه المناشدة في 2002، اختبرته الحياة كما اختبرت قلة من اللاعبين. وكانت أصعب محنة في أبريل/نيسان 2000، خلال مباراة إنتر في كأس إيطاليا أمام لاتسيو، حين تعرّض لإصابة مدمّرة في ركبته اليمنى، ممزقا الوتر في أول مباراة يخوضها بعد غياب دام خمسة أشهر. تحوّلت صورة رونالدو وهو يبكي على العشب إلى واحدة من أكثر المشاهد إيلاما في تاريخ كرة القدم.

كانت سلسلة إصاباته مقلقة للغاية. في أواخر عام 1998، تسبب التهاب في كلا الركبتين في إبعاده لأشهر. عاد في يناير/كانون الثاني 1999، لكن الألم استمر، وفي أبريل/نيسان تم استبعاده لثمانية أسابيع أخرى. تبع ذلك شد بسيط في الفخذ في مايو/أيار، ثم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه جاء التمزق الجزئي لوتر ركبته اليمنى. وعندما عاد أخيرًا في أبريل/نيسان 2000، كان ذلك فقط ليتعرض للتمزق الكامل بعد لحظات قليلة.

وبحلول الوقت الذي أعلن فيه لويز فيليبي سكولاري قائمة البرازيل النهائية لمونديال 2002، كان رونالدو قد خاض 19 مباراة فقط منذ تلك الليلة في روما، ولم يُكمل 90 دقيقة كاملة إلا في ثلاث منها. وبعد ما يقرب من عامين دون كرة قدم حقيقية، كان مقدرا له أن يُلقى مباشرة في قلب أكثر منافسة شراسة على وجه الأرض. وفقط خلال ذلك المونديال، أمام كوستاريكا وبلجيكا، استطاع أخيرا أن يخوض مباراتين كاملتين متتاليتين.

Getty Images

"إذا كان لديك نصف ساق… فعليك أن تلعب!"

على الرغم من محاولته الظهور هادئًا بعد مباراة إنجلترا، فإن رونالدو لم يكن ممثلا بارعا. فقد أشارت تقارير تلك الفترة إلى صمته غير المعتاد وتعابير وجهه الجادة، بينما شارك كلّ من سكولاري والطبيب رونكو الشعور ذاته من القلق.

جاءت الأخبار الجيدة عندما أظهرت الفحوصات الأولية عدم وجود تمزق عضلي، كما أن غياب العناوين المتعلقة بالركبة منح جرعة صغيرة من التفاؤل. ومع ذلك، كان هداف البطولة — المتساوي مع ريفالدو وميروسلاف كلوزه بخمسة أهداف — يعاني من الألم.

وقال رونكو لصحيفة أو جلوبو وسط موجة القلق هذه: “الطب ليس علما دقيقا. كل حالة تختلف عن الأخرى. أعتقد أنه سيلعب، لكن لا أستطيع أن أضمن ذلك".

وبينما كان زملاؤه يتدربون على أرض الملعب، كان رونالدو يقضي أيامه بين جلسات العلاج الفيزيائي، والعلاج الكهربائي، والعلاج بالتبريد، يفعل كل ما يمكن فعله كي يتمكن من اللعب.

كان سجله مع الإصابات مخيفًا. حتى استدعاؤه للبطولة كان مغامرة كبيرة، خصوصا أن استبعاد روماريو كان قد أثار غضبا شعبيا واسعا. ففي الأشهر التي سبقت كأس العالم، تعرض رونالدو لخمس إصابات عضلية — جميعها في فخذه الأيمن — ولم يلتئم أي منها بالسرعة التي تسمح له بالعودة خلال خمسة أيام فقط، وهي المدة الفاصلة بين الفوز على إنجلترا ونصف النهائي أمام تركيا.

واعترف سكولاري قائلا: “إصابته تقلقنا، لكنني أثق في الفريق الطبي — والأهم، في قوة إرادة اللاعب. لا أعتقد أنه سيغيب عن نصف النهائي. نحن بحاجة إلى الجميع الآن. إذا كان لديك نصف ساق، فعليك أن تلعب. رونالدو يعلم أن البرازيل تحتاج إليه. لقد كان قائدا فنيا ومعنويا لهذا الفريق".

Getty Images

ولادة "الكاسكاو"

كان ظهور ابتسامة رونالدو مجددا أول إشارة إيجابية. ففي مقابلة مع التلفزيون الياباني “نيبون تي في” عشية مباراة نصف النهائي، قال إنه سيكون جاهزًا لمواجهة تركيا: "كنت متعبا أكثر من الآخرين، لكن خلال يومين أو ثلاثة سأكون بخير. في النهاية، لعبت الكثير من المباريات في فترة قصيرة. بعد عامين دون كرة قدم، كان الأمر مكثفًا للغاية".

حتى الطبيب رونكو بدا أكثر ارتياحا في نبرة صوته، لكن الحقيقة أن لا أحد كان مطمئنا فعليا. تخيّل وضع رونالدو: سنوات من الاستعداد الدقيق، ليعرقلها الألم والإصابات كل مرة. ربما — بطريقة “أثر الفراشة” — كان هذا هو السبب وراء قراره تغيير طقسه التقليدي.

قال رونالدو في فيلمه الوثائقي: "كنت دائمًا أحلق رأسي قبل المباريات. لكن هذه المرة تركت جزءا صغيرا. نزلت إلى ممر الفندق... بدأ الجميع يضحكون، يطلقون النكات، ويقولون إنه لا يمكن أن أجرؤ على الظهور في التدريب بهذا الشكل. أما سكولاري، فكان غاضبًا بشدة: "ما هذه القصة؟ كنت متوترا ومنزعجا. لماذا الآن؟ ماذا لو انقلب الأمر ضدنا؟ هل استأذنتني قبل أن تفعل هذا؟ كنت غاضبًا جدا!”.

لكن المدرب كان لديه ما يقلقه أكثر من قصة الشعر: ففي الحصة التدريبية الأخيرة تقريبا لم يتحرك رونالدو، وكل من شاهد ذلك نقل الخبر فورا. فهل يستطيع اللعب حقًا؟

ومع شكوك من جهة ويقين من جهة أخرى: رونالدو قرر الاحتفاظ بالقصة، وقال بابتسامة في مؤتمر صحفي: “لا أستطيع أن أُخيب أمل الأطفال الذين قلّدوا هذه القصة".

تحولت القصة فورا إلى ظاهرة. هيمنت على نشرات الأخبار في العالم كله، وقلدها الأطفال والمشجعون في كل مكان. حتى لاعب الوسط التركي أوميت دافالا وقصته الـ“موهوك” ظهرا في عناوين تتحدث عن "معركة الشعر".

وقد تطرّق رونالدو كثيرا للحديث عن تلك القصة منذ ذلك الوقت، دائمًا مقللا من فكرة أن وراءها خطة سحرية أو رمزية. لكنه اعترف بأنها خدمت هدفا مهما: إذ أبعدت الأضواء عن إصابته.

وقال لصحيفة ذا صن عام 2017: "كنت بنسبة 60% فقط. فحَلَقت رأسي. كان الجميع يتحدث عن إصابتي. وعندما وصلت إلى التدريب بهذه القصة، توقف الجميع عن الكلام عن الإصابة".

سواء كان ذلك مخططًا أو مجرد صدفة، فإن تلك الخصلة المضحكة من الشعر منحت الجميع جرعة التخفيف التي كانوا يحتاجونها.

Getty Images

لمسة إصبع... ساحرة

إذا كان رونالدو قد قرر ألّا يحلق رأسه بالكامل، فإن لاعبي تركيا كانوا يخططون للعكس تمامًا: فقد تعاهدوا على حلق رؤوسهم جميعا إذا هزموا البرازيل. لكن الشوط الأول من ذلك نصف النهائي كان سيئا للغاية. البرازيل لعبت بشكل باهت، ورونالدو كان الأسوأ بينهم. ففي بث قناة "جلوبو"، طالب المعلق فالتر كاساجراندي باستبداله، قائلاً: “اليوم نحن نلعب ناقصين.. رونالدو خارج المباراة تماما".

واعترف المدرب الأسطوري ماريو زاجالو لاحقا: "بين الشوطين، كنت أظن أيضا أن رونالدو يجب أن يخرج. الجميع رأى أنه ليس بخير".

وبالفعل، لم يكن بخير. لكن هذه هي طبيعة العباقرة: يجدون السحر وسط البؤس. خرج رونالدو إلى الشوط الثاني، ومع أول فرصة شعر حقا أنها ممكنة، صنع لحظة من العبقرية الخالصة.

وقال في الوثائقي: "لم أستطع التسديد بباطن القدم، لأن ذلك كان سيزيد الإصابة سوءا. رأيت الفرصة وسددت بإصبعي.. كانت مثالية".

تقدمت البرازيل. من الألم خرج الفن، عبر واحد من أكثر أهداف رونالدو أيقونية. تم استبداله في الدقيقة 68، وتمسكت البرازيل بتقدمها، وبعد المباراة، قال سكولاري ضاحكا: "عرفتُ أنه سيلعب منذ رأيت تلك القصة قبل يومين".

Getty Images

الخلاص والمجد

حصلت قصة شعر “كاسكاو”، المستوحاة من أحد أشهر شخصيات الرسوم الكرتونية في البرازيل، على مكانها الخالد في أساطير الكرة تلك الليلة. لكن بقيت خطوةٌ أخيرة: النهائي. نهائيات كأس العالم دائما ما تكون مشحونة بالتوتر، لكن بالنسبة لرونالدو كان العبء أكبر من أي أحد، بعد ما حدث في 1998. هذه المرة، وبدلا من الصدمة… جاءت خصلة شعر صغيرة، ومعها الخلاص.

سجّل رونالدو هدفي الفوز في النهائي أمام ألمانيا (2-0)، وحسمت البرازيل لقبها العالمي الخامس. أنهى البطولة هدافا برصيد 8 أهداف، وحقق أخيرا ما يشبه “التطهّر الكروي”. تلك القصة، إلى جانب القميص الأصفر الكناري المخطط بالأخضر، أصبحت رمزا لذلك الانتصار العظيم. احتفظ رونالدو بالقصة لأشهر بعد النهائي، إذ لم يشأ أن يتخلى سريعًا عن سحرها.

وحتى اليوم، عندما يفكر البرازيليون في رونالدو واللقب المونديالي، فإنهم يتذكرون تلك القصة الشهيرة.