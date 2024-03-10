الظاهرة رونالدو: نيمار إلى الهلال؟ الكرة العربية تمتلك عظماء بالأساس!

الأسطورة البرازيلي تحدث عن الهلال ونجمه نيمار بعد زيارته بالأمس..

SHAHID

"يشبه ريال مدريد" هكذا لخص الظاهرة البرازيلي رونالدو زيارته لنادي الهلال السعودي، التي قام بها أمس السبت، مؤكدًا أنه عقب تلك الزيارة علم سر النتائج التي تتحقق في الملعب.

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الأسطورة البرازيلي موجود في السعودية حاليًا في ظل دعوته من قبل هيئة الترفيه لحضور كأس السوبر المصري، الذي جمع أول أمس الجمعة، بين الأهلي والزمالك.

وعلى هامش تلك الزيارة، ذهب رونالدو لمقر قلعة الزعيم، ليصرح بعدها في فيديو نشره المركز الإعلامي للنادي: "أبارك للهلال على ما يملكه من إمكانيات، لهذا من المنطقي أن نشاهد تلك النتائج في الملعب، عندما نرى الأجواء الهادئة هنا؛ أجواء الفوز مع تلك الإمكانات فالنتائج ستكون رائعة".

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وأضاف: "ريال مدريد؟ أعتقد أن أقرب ما يشبهه هو الهلال، الذي يمتلك قصة نجاح تاريخية، وبالطبع إنها عقلية الفوز، علينا أن نجعلها مستمرة ويومية، كي يبقى النادي دائمًا في القمة".

الظاهرة تابع: "الهلال نادٍ فائز بالفطرة، هو نادي لديه تاريخ من الانتصارات، لديه مدرب مثل جورج جيسوس الذي يملؤه الشغف بالفوز وينجح في زراعة ذلك في رؤوس اللاعبين، أعتقد أنه بالنظر مليًا بشكل متفحص، ستعلم لماذا يملكون سلسلة انتصارات متتالية، هنا بيئة فوز وانتصار، مناخ مريح، مرافق مثيرة للإعجاب، لذا أتمنى له حظًا موفقًا وأن تبقى سلسلة الانتصارات في النمو وتتطور أكثر الكرة السعودية بشكل عام".

وواصل: "كرة القدم السعودية قامت باستثمار كبير، بل كبير جدًا في كرة القدم وأمور أخرى أيضًا، نرى البلد ينمو كثيرًا، وأنا سعيد جدًا لرؤية الكثير من الاستثمار في كرة القدم، وأتمنى أن الأجيال القادمة تحصد ثمار هذا العمل".

واختتم متحدثًا عن صفقة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا للزعيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي: "بعد وصول نيمار إلى الهلال، زادت شعبية النادي في البرازيل، البرازيليون يتابعون المباريات فهذه الصفقة خلقت الكثير من الاهتمام وعدد مشاهدين أكبر، وأظن هذه فقط بداية، فتاريخيًا الكرة العربية تمتلك الكثير من العظماء كزاجالو، بيريرا، لازروني وغيرهم من الأسماء الكبيرة في الكرة البرازيلية، جميعهم أتوا للمشاركة في الدوريات العربية، ونيمار على رأس هذه القائمة، فهي قصة جميلة تعلن استمرارها".

SHAHID